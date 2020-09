Voormalige belofteninternational kon zich niet doorzetten bij Cercle Brugge en keert definitief terug naar Italië

Bij Cercle Brugge was het de afgelopen jaren vooral een komen en gaan van Monegaskisch talent. Al vielen er geregeld ook nog enkele jonge Belgen te bespeuren in de groenzwarte selectie.

Eén van die landgenoten was Stephane Omeonga. Al was zijn avontuur bij de Vereniging geen lang leven beschoren. De centrale middenvelder werd vorige zomer door Genoa uitgeleend aan Cercle, maar vertrok in januari, met slechts een 200-tal minuten Belgisch voetbal in benen, alweer richting Schotland.

Bij Hibernians kon de ex-belofteninternational zich tevens niet doorzetten en dus keerde hij deze zomer terug naar moederclub Genoa. Nu heeft de 24-jarige Belg volgens Rete 8 een contract ondertekend bij de Italiaanse tweedeklasser Pescara.