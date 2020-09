Opmerkelijk: Clubicoon hekelt openlijk transferbeleid West Ham United

Mark Noble reageerde op een tweet van West Ham United, waarin de Londense club liet weten dat de transfer van Grady Diang naar West Bromwich Albion officieel afgerond is.

"Als aanvoerder van West Ham United voel ik me teleurgesteld, kwaad en bedroefd dat Grady onze club verlaat. Topkerel met een grote toekomst."

As captain of this football club I’m gutted, angry and sad that Grady has left, great kid with a great future!!!!! https://t.co/oNPPEp8Pt6