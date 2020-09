Eerste uitslagen Nations League: Gibraltar heeft het niet onder de markt tegen San Marino, Armenië verliest van Noord-Macedonië

Vanavond staan er heel wat leuke wedstrijden op het programma in de Nations League, maar deze middag werden er ook al twee wedstrijden afgewerkt. In league C haalde Noord-Macedonië het van Armenië en in league D won Gibraltar met het kleinste verschil van San Marino.

Met onder meer Denemarken-België, Portugal-Kroatië en Zweden-Frankrijk krijgen we vanavond enkele mooie wedstrijden te zien in de Nations League. Deze middag waren er al twee wedstrijden in League C en D. In League C won Noord-Macedonië met 2-1 van Armenië dankzij doelpunten van Alioski en Nestorovski. Barseghyan zorgde voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam Armenië dus niet meer. in League D won Gibraltar met het kleinste verschil van San Marino na een doelpunt van Torrilla.