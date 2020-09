Er is meer dan de Rode Duivels alleen op zaterdag: speelt CR7 mee voor Portugal?

Niet enkel de Rode Duivels spelen op zaterdag in de Nations League. Zo zijn er in League A alleen al nog drie interessante duels.

Met Portugal tegen Kroatië krijgen we bijvoorbeeld een duel tussen de regerend Europees kampioen tegen de WK-finalist van 2018. Portugal won bovendien ook de eerste Nations League en wil er ook deze keer dus staan.

Enfin: het is natuurlijk nog de vraag hoe belangrijk deze competitie nu is in deze coronatijden. Zo is er de vraag of Cristiano Ronaldo zal meespelen in de wedstrijd.

Beide ploegen hadden geen weergaloze EK-kwalificatiecampagne, maar zitten nu opnieuw in een nieuwe flow - want ze wisten zich wel beiden te plaatsen.

En er zijn met Zweden - Frankrijk in dezelfde groep nog twee teams die het tegen elkaar zullen gaan opnemen, terwijl IJsland en Engeland aan de slag gaan in de groep van de Belgen.

