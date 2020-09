Iedereen bondscoach: Dit is de basiself van Martinez, als het van jullie zou afhangen!

Roberto Martinez zal in de Nations League kansen geven aan Jason Denayer en Brandon Mechele achterin. Wie zou u allemaal laten spelen? Deze 11 namen kregen uw voorkeur!

UPDATE: We hebben de uitslagen van onze poll onder de loep genomen en u kiest op heel veel posities erg duidelijk. Mignolet, Witsel, Alderweireld, Vertonghen, Lukaku, Mertens, Tielemans, Castagne en Denayer kregen elk meer dan 50% van de stemmen.

Enkel op de linkerflank twijfelt u een beetje aan Thorgan Hazard en/of Yannick Carrasco. Ook Doku kreeg wat stemmen, maar u zou toch liever én Hazard én Carrasco zien. Dit zou dan jullie basiself voor zaterdagavond zijn:

Vermaelen is er niet bij omdat hij niet werd vrijgelaten door zijn Japanse club, Kevin De Bruyne zal zeker niet spelen tegen Denemarken door zijn nakend vaderschap en Eden Hazard zal mogelijk ook niet in de basis starten na een gebrek aan trainingsritme.

Bovendien is ook Vincent Kompany nu officieel gestopt als voetballer en dus ook bij de Rode Duivels en dus komen er kansen voor anderen op verschillende posities op het veld. Roberto Martinez lijkt klaar om knopen door te hakken.

Brandon Mechele en vooral Jason Denayer zullen zeker speelminuten krijgen in de Nations League, op het middenveld lijkt Carrasco de man om Hazard te vervangen en mogen ook enkele anderen hopen op speelminuten tegen de Denen.

Speel bondscoach!

Naast Romelu Lukaku in de spits en Simon Mignolet (Courtois is terug naar Madrid) in doel lijken we zeker niet te kunnen, terwijl ook Alderweireld en Vertonghen (indien fit) zomaar zullen spelen. Of heeft u toch liever nog iemand anders in doel? En wie zou u verder allemaal nog tussen de lijnen zetten?

U mag ook uw mening geven en hieronder - door te klikken op de foto - jouw favoriete opstelling meegeven en zo ook een beetje bondscoach spelen!