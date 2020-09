PSG brengt hulde aan overleden Belgische zangeres Annie Cordy, "maker van onze allereerste hymne"

Vrijdag bereikte ons het droevige nieuws dat de Belgische zangers Annie Cordy op 92-jarige leeftijd is overleden. Franse voetbalclub PSG heeft inmiddels hulde gebracht aan haar.

Annie Cordy was bekend van onder meer 'La bonne du curé' en 'Tata yoyo', maar ze had ook een stevige link met Franse voetbalclub Paris Saint-Germain. In het begin van de jaren 1970 maakte ze met "Allez Paris" een hymne voor PSG.

PSG bracht inmiddels hulde aan Cordy, "maker van de allereerste hymne van de club".