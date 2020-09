OFFICIEEL: Wolverhampton haalt Portugees wonderkind weg bij FC Porto

Bij Wolverhampton spelen al heel wat Portugezen en ook de laatste transfer komt uit Portugal. Ze hebben namelijk het 18-jarig wonderkind Fabio Silva weggeplukt bij FC Porto. Wolverhampton zou 40 miljoen euro betaald hebben voor de aanvaller.

Fabio Silva wordt gezien als een enorm talent. Het voorbije seizoen kwam de 18-jarige spits 12 keer in actie in de Portugese competitie en daarin kon het jonge toptalent één keer scoren. Hij kon op heel wat interesse rekenen, maar vandaag is hij officieel voorgesteld bij Wolverhampton.

Bij Wolverhampton komt Fabio Silva heel wat landgenoten tegen, want hij is al de negende Portugese speler bij de ploeg. Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat de club goede banden heeft met de Portugese voetbalagent Jorge Mendes. Wolverhampton zou 40 miljoen euro neergeteld hebben voor Fabio Silva.