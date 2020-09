"Valsspeler": ligt gerommel met de stip aan de basis van cruciale penaltymisser bij IJsland?

Het venijn zat 'm in de staart bij IJsland-Engeland. De Engelsen scoorden een penalty in de toegevoegde tijd, maar ook de thuisploeg kreeg nog een kans vanop de stip, een stip waarmee geklungeld werd...

Birkir Bjarnason kreeg diep in de toegevoegde tijd de uitgelezen mogelijkheid om de nakende nederlaag af te wenden voor IJsland, maar de middenvelder miste zijn strafschop. Kan gebeuren, maar zo onschuldig was die misser niet.

Op beelden is namelijk te zien hoe de Engelsman James Ward-Prowse de penaltystip probeerde om te ploegen. Met succes, zo bleek even later, want Bjarnason schoot de elfmeter over.

Onder de analisten in de Engelse tv-studio was er wat onenigheid. Ex-spits Ian Wright vond het een listige actie van zijn landgenoot. Roy Keane dacht er het zijne van. "Het is valsspelen, cheating, ik zie zoiets liever niet", besloot hij.