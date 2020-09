Twee spelers van Manchester City testen positief op het coronavirus

Twee spelers van Manchester City hebben positief getest op het coronavirus. Dat gaf de club zelf mee via hun website.

De twee, Aymeric Laporte en Riyad Mahrez, worden momenteel volgens het protocol in quarantaine gehouden en zullen in alle rust herstellen. Beide tonen geen symptomen en stellen het goed.

Voor Manchester City is het wel hopen dat de twee tijdig hersteld zullen geraken voor de aanvang van het nieuwe seizoen van de Premier League. Dat begint al dit weekend.

Al hebben ze bij Manchester City wel wat meer geluk. Zij komen pas op 21 september voor het eerst in actie tegen Wolverhampton. Hun wedstrijd van de eerste speeldag tegen Aston Villa werd uitgesteld. Manchester City was nog in augustus actief op Europees niveau en mag een week later beginnen.