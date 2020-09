De Bruyne geconfronteerd met De Koster: het gaat om miljoenenspel na transfer naar Wolfsburg

Druk weekje voor Kevin De Bruyne: net vader geworden, moeten afreizen naar de Rode Duivels, vanavond spelen tegen IJsland en tussendoor nog eens een confrontatie met zijn ex-manager, Patrick De Koster. De politie ondervroeg ook de ster van City over het geval.

Voor alle duidelijkheid: De Bruyne wordt nergens van verdacht. De politie ondervroeg hem gisteren na de confrontatie met De Koster over zijn transfer van Chelsea naar Wolfsburg. Over wat daar gezegd werd, is niks geweten, maar wel blijkt dat er op de transfersom van 23 miljoen euro zo'n 2,3 miljoen euro commissie is betaald.

De speurders willen weten wie daar allemaal een graantje van meepikte en of er belastingen op betaald zijn. Naast De Koster kreeg ook Didier Frenay een deel van de koek. Vrijdag behandelt de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak van De Koster. Die moeten beslissen of hij aangehouden blijft.