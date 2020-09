Wat levert het debuut van Jacky Mathijssen op tegen grootmacht Duitsland? Uitkijken voor Anderlecht-huurling

Het wordt een interessant debuut voor Jacky Mathijssen aan de Leuvense Dreef bij de nationale beloften, want met Duitsland komt meteen een topland over de vloer.

1. Duitsland 4-9

2. België 4-7

3. Bosnië-Herzegovina 5-7

4. Wales 5-6

5. Moldavië 4-3

Het begin van de campagne voor de jonge Duivels was bijzonder zwak, maar door de 2-3 in Freiburg eind vorig jaar doen de beloften wel nog helemaal mee om groepswinst.

Nmecha

Als ze thuis winnen van Duitsland, dan nemen ze zelfs de leiding in de groep voor de laatste drie wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina, Wales en Moldavië in handen en hebben ze dus alles in eigen handen.

Maar: tegen de Duitsers zal het in Leuven natuurlijk allerminst een wandeling in het park worden. Het wordt het debuut van Jacky Mathijssen bij de beloften, hij nam over van Johan Walem. Het wordt bovendien ook uitkijken naar Lukas Nmecha, de Anderlecht-aanvaller die bij de Duitsers afgelopen week nog scoorde.

