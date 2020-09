🎥 Eerste basisplaats en meteen twee goals (waarvan een héérlijke vrijschop): Mike Trésor Ndayishimiye maakte indruk bij de Jonge Duivels

Hij had nog niet veel speelminuten in de benen voor de Belgische nationale ploeg U21, maar tegen Duitsland mocht Mike Trésor Ndayishimiye voor het eerst in de basis starten. De aanvaller van Willem II blonk uit en scoorde met een geweldige vrije trap.

Mike Trésor Ndayishimiye kwam in deze kwalificatiecampagne voor de Jonge Duivels nog maar 18 minuten in actie, maar van nieuwe bondscoach Jacky Mathijssen kreeg hij een basisplaats, in steun van diepe spits Loïs Openda. Hij had immers uitgeblonken in de Nederlandse eerste klasse.

Héérlijke vrijschop

En de 21-jarige aanvaller bedankte zijn coach meteen voor het vertrouwen. De 1-0 schilderde hij met kracht en veel gevoel over de muur en na de rust tekende hij voor de 3-1 vanop de penaltystip.

"Ik ben erg tevreden. Mijn eerste twee goals scoren bij mijn allereerste basisplaats is uiteraard super voor mij. Dit is een zeer belangrijke overwinning voor het team. We staan er nu het beste voor in het klassement en we zullen de drie resterende matchen alles geven om dat zo te houden", legde hij uit.