'Italiaanse, Turkse en Saoedische interesse: toekomst van Radja Nainggolan lijkt vast te liggen'

De toekomst van Radja Nainggolan lijkt stilaan bekend te zijn. Al is het niet helemaal zeker of iedereen daar even blij mee is.

Radja Nainggolan werd vorig seizoen uitgeleend aan Cagliari, maar dat team lijkt nu niet kapitaalkrachtig genoeg te zijn om hem opnieuw te huren. Geen deal? Dat liet de sterke man van Cagliari alvast weten aan Sky Sports. Ondertussen waren er aanbiedingen van Galatasaray en Al-Nassr. Zowel het bod uit Turkije als dat uit Saoedi-Arabië zijn echter weinig concreet. En dus lijkt de gewezen Rode Duivel gewoon bij Internazionale te zullen blijven, al zijn er nog enkele weken op de transfermarkt.