De vrees dat Anderlechts goudhaantje Doku nog vertrekt: "Als Belgische club kan je niet zeggen dat hij onverkoopbaar is"

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of Jérémy Doku wordt wel ergens opgevoerd. De 18-jarige sneltrein van Anderlecht staat in de spotlights, al zien ze dat niet zo graag bij Anderlecht. Stel je voor dat er straks nog een Premier League-ploeg met een waanzinnig bedrag op tafel komt?

"Dat valt natuurlijk nooit uit te sluiten", zegt Karel Van Eetvelt. "Welke Belgische club kan zeggen dat ze een speler absoluut niet willen laten vertrekken? Stel je voor dat ze nog met een sensationeel bod komen? Of ik daar schrik van heb? Als je schrik hebt in het leven, gebeuren er slechte dingen. Maar ik hoop wel dat we hem nog kunnen houden."

Nu Doku ook op de internationale scène van zich heeft laten spreken met een fantastische goal tegen IJsland zal de interesse uiteraard niet afgenomen zijn. Er is weeral sprake van Liverpool. "Dat heb ik ook gelezen ja. Ikzelf heb er wel nog niets van vernomen", aldus Van Eetvelt.

Dinsdagavond werd Doku dezelfde vraag gesteld bij de Rode Duivels en ook hij wou niet helemaal uitsluitsel geven. Categoriek 'nee' zeggen op een mogelijk vertrek deed hij niet. "Dat is nu wel niet aan de orde. Ik probeer zo goed mogelijk te spelen en dan zien we wel wat er gebeurt."