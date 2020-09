Marcelo Bielsa blijft de coach van Leeds United in de Premier League

Marcelo Bielsa heeft zijn aflopende contract bij Leeds United verlengd.

De Argentijnse voetbalcoach Marcelo Bielsa zal komend seizoen in de Premier League te bewonderen zijn. Bielsa promoveerde vorig seizoen met Leeds United naar de Premier League, maar beschikte over een aflopend contract.

Dat is nu met één seizoen verlengd, dat maakte de club zelf bekend. De 65-jarige Bielsa, ook wel 'El Loco' genoemd, gaat dus proberen Leeds in de Premier League te houden.

Bielsa is sinds 2018 coach van Leeds, waarmee hij dus in zijn tweede seizoen promoveerde. Bielsa coachte in het verleden ook al de Argentijnse nationale ploeg en clubs als Bilbao, Marseille en Lazio.

Dit weekend neemt Leeds United het op de openingsspeeldag op tegen Liverpool. Voor Leeds betekent het een terugkeer naar het hoogste niveau na 18 jaar.