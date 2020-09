Romelu Lukaku absoluut niet tevreden met zijn beoordeling op FIFA21: "Het is een zootje"

Veel topvoetballers zijn ook actieve gamers. Zo ligt het voetbalspel FIFA Romelu Lukaku nauw aan het hart.

Al lijkt de liefde tussen de twee over. In het verleden was Lukaku al eens kwaad geworden, toen hij erachter kwam dat hij een lagere snelheid had gekregen en ook dit jaar is hij absoluut niet tevreden.

Na een geweldig seizoen bij Inter Milaan, waar hij 34 keer in wist te scoren voor zijn nieuwe club, had Lukaku gehoopt op een upgrade in het populaire videospel.

Maar Lukaku kreeg net als vorig seizoen een beoordeling van 85, tot grote onvrede van de Rode Duivels. Hij trok daarom ook naar Twitter om openlijk zijn kritiek te uiten op het spel. "Om eerlijk te zijn is FIFA echt een zootje met hun beoordelingen, zodat wij als spelers zouden klagen over onze beoordeling en hun zo meer publiciteit geven. Ik doe niet mee aan deze shit. Ik weet wat ik doe."