Bekerheld van Arsenal gaat club na 10 jaar verlaten

Arsenal won vorig seizoen de FA Cup en wist ook dit seizoen de Community Shield te pakken. Dat deed het met de Argentijn Emiliano Martinez als een van de uitblinkers tussen de palen.

De Argentijnse doelman kreeg zijn kans door de blessure van Bernd Leno en greep die met beide handen. Martinez was uitstekend in beide wedstrijden en beleefde naar eigen zeggen een droom. Een opvallend beeld na de winstpartij tegen Chelsea was Martinez die in tranen zijn familie opbelt op het veld.

Het verhaal van Martinez is namelijk opmerkelijk. De ondertussen 28-jarige Argentijn zit al 10 jaar bij Arsenal, maar speelde amper 38 wedstrijden. Hij werd maar liefst zes keer uitgeleend. Hij bleef echter hard werken en zag zijn droom uitkomen toen hij een FA Cup-finale mocht spelen.

Martinez groeide op in een enorm arme familie en door zijn verhaal werd hij enorm geliefd bij de fans van Arsenal. Maar zij moeten nu afscheid nemen van de back-up van Bernd Leno. Martinez legt vandaag nog zijn medische testen af bij Aston Villa.

Villa betaalt 22 miljoen euro voor de Argentijnse doelman en hij zou in de openingswedstrijd tegen Sheffield United al tussen de palen staan.