De Premier League is terug! Denis Odoi start in de basis bij Fulham tegen Arsenal

Goed nieuws voor de liefhebbers van het Engels voetbal, want de Premier League gaat vandaag van start. Arsenal opent het seizoen op het veld van Fulham. Met Denis Odoi vinden we één Belg terug op het veld.

Fulham is na een seizoen in The Championship opnieuw gepromoveerd naar de Premier League en hun eerste wedstrijd is meteen een klepper tegen Arsenal. Bij Fulham starten Denis Odoi en Neeskens Kebano in de basis. Aleksandar Mitrović, ex-Anderlecht, en Anthony Knockaert, ex-Standard, starten op de bank.

Bij Arsenal starten nieuwkomers Gabriel en Willian meteen in de basis. De grootste verrassing bij The Gunners is Mohamed Elneny. De 28-jarige middenvelder werd het voorbije seizoen uitgeleend aan Besiktas en leek geen toekomst meer te hebben bij Arsenal, maar vandaag start hij gewoon in de basis.