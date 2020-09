Belgen trappen Eredivisie weer op gang, Sieben Dewaele haalt het van Mike Trésor

Ook de Eredivisie is weer op gang getrapt en in de openingswedstrijd kwamen twee Belgen in actie.

Mike Trésor mocht bij Willem II starten, terwijl Sieben Dewaele op de bank begon bij Heerenveen. Het was wel die laatste die mocht juichen, want zijn Heerenveen wist met 2-0 te winnen. Dewaele kwam zelf 20 minuten voor tijd op het veld en zorgde zo mee voor de overwinning. Trésor speelde de hele wedstrijd, maar zo beslissend zijn als de voorbije week met de nationale beloften lukte hem niet. Heerenveen wint de seizoensopener dankzij doelpunten van Lucas Woudenberg en Pawel Bochniewicz.