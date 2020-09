Ligue 1: AS Monaco haalt het van Renaud Emond en Nantes en komt zo mee aan de leiding

Niko Kovac laat zich meteen gelden bij AS Monaco. De Monegasken maakten indruk tegen Nantes en komen dankzij een 2-1 overwinning mee aan de leiding in de Ligue 1. De club heeft 7 op 9.

AS Monaco heeft een sterke wedstrijd gespeeld tegen Nantes in de Ligue 1. De Monegasken haalden het met 2-1.

Diop opende na vijf minuten al de score voor AS Monaco, maar in de tweede helft zorgde Blas voor de gelijkmaker. Vijf minuten later stond AS Monaco opnieuw op voorsprong dankzij een doelpunt van Geubbels. Onyekuru, ex-speler van Eupen en Anderlecht, zorgde voor de assist bij de 2-1.

Door deze overwinning staat AS Monaco met 7 op 9 mee aan de leiding. Bij Nantes speelde Renaud Emond, ex-Waasland-Beveren en Standard, een kwartier mee. De club van Emond staat op de 10de plaats.