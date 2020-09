Weekje nadat hij op de kamer betrapt werd met IJslandse vrouwen duikt er lachgasvideo op van Mason Greenwood

Het zijn niet de meest gelukkige weken voor Mason Greenwood. Eerst werd hij uit de Engelse selectie gestuurd nadat hij de coronaregels had overtreden en nu is er een oud, controversieel filmpje van hem opgedoken.

Wat op een dolgelukkige periode had kunnen uitdraaien voor Mason Greenwood is nu een serieuze domper geworden. De 18-jarige talent van Manchester United vierde tegen IJsland zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg, maar daarna moest hij door het stof kruipen.

Na de zege tegen IJsland kwamen er IJslandse dames langs op de hotelkamer van Greenwood en Phil Foden. Een inbreuk tegen de coronaregels en het tweetal werd door de bondscoach naar huis gestuurd.

Lachgas

Ondertussen is er een nieuw controversieel filmpje van Greenwood opgedoken waarin hij lachgas uit een ballon zuigt. De beelden kwamen op de website van The Sun. In een statement van Man United betreurde Greenwood zijn daden en raadde hij anderen af om zijn voorbeeld te volgen. De video dateert van enkele weken voor de wedstrijd tegen IJsland.