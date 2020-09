Bayern dreigt topspeler te verliezen zonder langs de kassa te passeren

Na een succesvolle periode bij Bayern München, verlaat Thiago meer dan waarschijnlijk de Rekordmeister. Maar buiten wat geflirt met Liverpool en Manchester United, is er nog niets concreet. Bayern-voorzitter Uli Hoeness ergert zich aan de situatie.

"Er is nog geen officieel bod binnengekomen bij ons terwijl ik overal lees dat hij rond zou zijn met Liverpool of Manchester United, of zelfs met beide", klinkt het bij een geprikkelde Hoeness in het Duitse Doppelpass. "Beide ploegen proberen ons te chanteren met hun werkwijze."

Want Thiago heeft een vierjarige contractverlenging naast zich neergelegd. De Spaanse middenvelder heeft nu nog een contract van één seizoen bij Bayren en als hij nu niet verkocht wordt, mogen clubs hem transfervrij wegplukken.

Hoeness vindt alleszins dat de geïnteresseerde ploegen een heel unfair spelletje spelen. "In de laatste week van de transferperiode zullen ze met een laag bod komen, dat is echt stijlloos. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt bij grote clubs", besluit hij.