🎥 UPDATE: Lucas Biglia verlaat AC Milan en tekent bij richting Turkse promovendus, logo RSCA prijkt in filmpje

Lucas Biglia is momenteel een vrije speler. Anderlecht trok even aan de mouw van de Argentijnse spelverdeler, maar de looneisen van Biglia lagen te hoog.

Een verlengd verblijf in Italië leek de meest logische volgende stap, maar een overgang naar Torino ketste af.

Nu heeft Lucas Biglia zijn handtekening gezet onder een contract bij de Turkse promovendus Fatih Karagümrük SK. Dat wist vorig seizoen via de eindronde promotie af te dwingen naar het hoogste niveau.

Karagümrük is dan ook een ploeg zonder grote vedetten, maar met de komst van Lucas Biglia brengt het daar wel verandering in. De ervaren Argentijn kan zeker wat toevoegen aan de Turkse kern.

De vraag stelt zich dan wel of Anderlecht financieel niet sterk genoeg zou zijn om een Turkse promovendus af te troeven. Misschien was de terugkeer van Biglia wel nooit een optie. In elk geval komt het logo van Anderlecht wel voor in het filmpje waar de nieuwe werkgever van Biglia zijn komst mee aankondigde.