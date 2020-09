OFFICIEEL: West Bromwich Albion haalt verdediger met heel wat ervaring terug naar de Premier League

Opvallende transfer in de Premier League. Promovendus West Bromwich Albion is er namelijk in geslaagd om Branislav Ivanović terug naar Engeland te halen. Hij heeft een contract getekend voor één seizoen.

West Bromwich Albion ging op de eerste speeldag met 0-3 onderuit tegen Leicester City, maar de promovendus heeft vandaag nog een defensieve versterking binnengehaald. De club heeft namelijk de transfer van Branislav Ivanović officieel bekendgemaakt. Ivanović is een verdediger met heel wat Premier League-ervaring, want de 36-jarige Serviër speelde van 2008 tot en met 2017 bij Chelsea. Hij speelde 261 wedstrijden in de Premier League met de Engelse topclub. Welcome to West Bromwich Albion, Branislav Ivanović ✍️🇷🇸 pic.twitter.com/kXDjQpbmdm — West Bromwich Albion (@WBA) September 15, 2020