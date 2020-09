Arsenal laat doelman naar Aston Villa vertrekken voor 22 miljoen euro

Emiliano Martinez verlaat Arsenal. De Argentijn gaat aan de slag bij Aston Villa.

Bjorn Engels, Wesley Moraes en Aly Samatta krijgen er een nieuwe ploegmaat bij. Daags nadat het nieuws bekendgeraakte dat sterspeler Jack Grealish zijn handtekening zette onder een nieuwe contract, maakt de club nu ook bekend dat het Emiliano Martinez overneemt van Arsenal.

Aston Villa betaalt 22 miljoen euro voor de 28-jarige Argentijn. Martinez was de grote held bij Arsenal in de gewonnen FA Cup-finale en keepte ook sterk in de gewonnen Community Shield tegen Liverpool.

🤩 𝗘 𝗠 𝗜 𝗠 𝗔 𝗥 𝗧 𝗜 𝗡 𝗘 𝗭 🤩#WelcomeEmi — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 16, 2020

Maar Martinez wou graag ergens eerste doelman worden en bij Arsenal moest hij Bernd Leno voor zich dulden. In 10 jaar tijd kwam hij dan ook tot amper 38 wedstrijden voor de club.

In een video nam hij wel al afscheid van de fans van Arsenal.