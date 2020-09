Lag Angel Di Maria aan de basis van ordinaire schoppartij in PSG-Marseille? Nieuwe beelden duiken op

De slotfase van de partij tussen PSG en Olympique Marseille (1-2) draaide uit op een ordinair gevecht met vijf rode kaarten als gevolg.

Neymar beschuldigde Marseille-verdediger Alvaro Gonzalez van racistische uitlatingen. De Braziliaan deelde nadien een tik uit en dat werd gespot door de VAR. Neymar kreeg rood als laatste een rode kaart te zien. Daarvoor werden ook al Kurzawa, Amavi, Benedetto en Paredes van het veld gestuurd omdat ze over de schreef gingen.

Maar er had nog iemand een rode kaart verdiend. Er zijn nieuwe beelden opgedoken en daarin zien we Angel Di Maria spuwen richting Alvaro Gonzalez. Absoluut af te keuren gedrag, zeker in tijden van het coronavirus...