Ex-aanvaller van Anderlecht op weg naar Turkije

Stefano Okaka staat voor een nieuwe stap in zijn carrière. De aanvaller, die momenteel nog uitkomt voor Udinese, zou op het punt staan om een contract te tekenen bij het Turkse Fenerbahce.

Stefano Okaka, een Italiaanse aanvaller die in het seizoen 15/16 nog actief was bij Anderlecht, is op weg naar Turkije. Okaka zou Udinese namelijk verlaten voor het Turkse Fenerbahce. Volgens Sportitalia zou de Turkse club 6 miljoen euro betalen voor de Italiaan.

Het voorbije seizoen speelde Okaka nog 33 wedstrijden voor Udinese in de Serie A. Daarin scoorde de 31-jarige aanvaller 8 doelpunten.