Voetballen tegen beter weten in: de tikkende tijdbom in het amateurvoetbal

Vorige week gingen de provinciale competities van start, weldra volgen ook de lagere nationale afdelingen. Het amateurvoetbal draait na een maandenlange lente- en zomerslaap weer bijna op volle toeren. Maar voor hoe lang nog? Hoe (on)verantwoord is voetballen ten tijde van corona?

Onze levens staan al maanden in het teken van dat verschrikkelijke beestje, Covid-19. Aan de schoolpoort, in de supermarkt, op de werkvloer: social distancing en mondmasker zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij.

Behalve dan op zondagmiddag, althans voor de duizenden heren die dan aan de bak moeten in het amateurvoetbal. Akkoord, voor, tijdens en na de wedstrijd worden maatregelen getroffen. Toch heerst er gedurende negentig minuten een coronapauze.

Tweeëntwintig, quasi allemaal ongeteste mannen doen alsof er niets aan de hand is. Maar vergeet niet dat een groot deel van de coronagevallen asymptomatisch is. Daarnaast zijn er al enkele gevallen bekend van spelers die, in afwachting van het resultaat van hun coronatest, toch vrolijk gaan trainen of een wedstrijd spelen.

Her en der werden al wedstrijden uitgesteld, maar hoe lang gaat dit nog blijven duren? De coronacijfers zien er allerminst gunstig uit. Volgende woensdag komt de Veiligheidsraad terug bijeen. Benieuwd of zij het amateurvoetbal zomaar laten begaan. Voetbal Vlaanderen schuift de hete aardappel simpelweg door: "Elke voetballer moet zijn verantwoordelijkheid nemen", klinkt het daar.

Hoe (on)verantwoord is het om in deze omstandigheden te blijven voetballen? De vraag stellen is ze -ook in dit geval- beantwoorden.