UPDATE: Lokeren-Temse haalt slag thuis en mag meer dan 2.000 fans verwelkomen op Daknam!

De vierde ronde van de Beker van België staat voor de deur en daarin neemt Lokeren-Temse het op tegen KSC Wielsbeke. Voor de fusieclub is het de tweede bekermatch in Daknam, maar ditmaal is er wellicht meer publiek welkom.

Toen Lokeren-Temse het op 6 september in eigen huis opnam tegen Haasdonk (3-1) waren er 400 fans welkom. De beschikbare tickets werden toen op een kwartier tijd uitverkocht en veel fans bleven teleurgesteld achter. 2.300 fans toegelaten? Intussen heeft de club een dossier ingediend bij de stad Lokeren om 2.300 toeschouwers te mogen ontvangen voor de komende thuismatchen tegen Wielsbeke (19/9) en Harelbeke (23/9). Het lokale bestuur heeft die aanvraag ontvankelijk verklaard en nu is het aan Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) om de definitieve goedkeuring te geven. De eerste tickets werden intussen al te koop aangeboden. Als de club goed nieuws krijgt van de minister worden ook de resterende 1.900 tickets verkocht. UDATE 15u28: De eerste 400 tickets zijn de deur al uit. 🎫 SOLD OUT! Alle 400 tickets voor Lokeren-Temse vs. Wielsbeke zijn op amper een uur tijd de deur uit!



Wij hopen zo snel mogelijk groen licht te krijgen om 2.300 fans te mogen ontvangen. Van zodra die goedkeuring er is, zal de ticketverkoop opnieuw herstart worden. 🤍🖤💛 pic.twitter.com/PYYEV7XJJA — SC Lokeren - Temse (@KSCLokeren) September 17, 2020 UPDATE 18/9 10u50: Ben Weyts heeft zijn fiat gegeven. Er mogen zelfs meer dan 2.300 fans afzakken naar het Daknamstadion. #NEWS | SC Lokeren-Temse mag vanaf vandaag officieel 2.375 toeschouwers ontvangen op Daknam! 🤍🖤💛



🔗 Meer info over het aantal verkochte abonnementen en de ticketverkoop | https://t.co/8kg3g6xjP6 — SC Lokeren - Temse (@KSCLokeren) September 18, 2020