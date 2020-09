PSG wil duo van Napoli, waaronder Kalidou Koulibaly

Kalidou Coulibaly leek lange tijd op weg naar Manchester City, maar de transfer blijft maar aanslepen.

En dat ziet ook PSG. Zij zouden zich nu ook willen mengen in de debatten en zouden ook een bod van 60 miljoen euro hebben uitgebracht op de sterke Senegalese verdediger. Het is nog maar de vraag of Napoli dat bod zal accepteren.

Manchester City zag namelijk eerder gelijkaardige aanbiedingen al afgewezen worden. Napoli-voorzitter Aurelio Di Laurentiis blijft vasthouden aan de vraagprijs van 90 miljoen euro.

Niet alleen Koulibaly kan rekenen op de interesse van PSG. Ook Faouzi Ghoulam kan de overstap maken naar de Champions League-finalist. PSG zag vaste linksachter Juan Bernat uitvallen met een zware blessure. De 29-jarige Ghoulam moet als vervanger dienen.

Ook Fabian Ruiz blijft een optie voor PSG, maar die lijkt niet te mogen vertrekken bij de club van Dries Mertens.