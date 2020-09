Eden Hazard staat voor seizoen van de waarheid, maar Thibaut Courtois gelooft hem: "Hij is erg belangrijk"

Eden Hazard zal na een teleurstellend eerste seizoen bij Real Madrid uit een ander vaatje moeten tappen. Maar Thiabut Courtois maakt zich geen zorgen om de aanvaller.

Eden Hazard herstelt nog steeds van een enkelblessure en bij Real Madrid pakken ze het voorzichtig aan. "Het gaat goed met hem. Hij gaat bijna aansluiten bij de groepstrainingen. Hopelijk kan hij snel aanpikken", vertelt Thibaut Courtois aan Sporza.

"Hij voelt zich goed in zijn vel en is erg belangrijk voor onze ploeg. We hopen dat hij dan ook snel weer een rol zal spelen in onze ploeg."

De Spaanse media zal de prestaties van Hazard uitvergroten dit seizoen, maar dat hoeft geen probleem te vormen volgens Courtois. "De druk bij Real Madrid is enorm groot. Je moet goed spelen, scoren en assists geven. Elke wedstrijd moet je top zijn, maar dat is logisch. Daarom zitten we ook bij de beste club ter wereld."

Ook Zinedine Zidane kijkt uit naar de terugkeer van Hazard, maar predikt geduld. "Het gaat beter en beter met hem. Ik weet nog niet wanneer hij 100% fit zal zijn, maar we nemen het rustig aan met hem. We hebben een lang seizoen voor de boeg, dus er is voldoende tijd."