OFFICIEEL: Tottenham-fans krijgen linksachter van Real Madrid als opwarmertje voor Bale

Tottenham Hotspur doet zaakjes met Real Madrid. De Engelse club probeert Gareth Bale los te weken bij de Koninklijke en onderhandelt over het loon dat ze zullen overnemen van de Welshman.

Ondertussen hebben de Spurs wel al een definitief akkoord met Real over Sergio Reguilón. De 23-jarige linksachter komt over tot 2023 voor een transferbedrag van 30 miljoen euro. Vorig seizoen pakte Reguilon nog de Europa League met Sevilla, op huurbasis uiteraard. Reguilón speelde ook al een keer voor de nationale ploeg van Spanje.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid!#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd