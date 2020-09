Joos ziet nog één groot werkpunt voor Lukaku na recordseizoen bij Inter: "Dat wordt de extra stap voor hem"

Zaterdagavond rolde de bal ook opnieuw in de Serie A. Dit seizoen wordt naar alle waarschijnlijkheid een titelstrijd tussen Juventus en Internazionale. Eén man kan daarin een bepalende rol spelen: Romelu Lukaku.

Onze landgenoot wist in zijn eerste seizoen in de Serie A meteen de nodige indruk te maken. Over alle competities heen legde hij er namelijk 34 in het mandje. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met de legendarische Ronaldo in zijn debuutseizoen bij de 'Nerazzurri'.

Filip Joos, kenner van de Serie A, denkt niet dat de doelpuntenproductie gaat stokken bij de recordschutter van de Rode Duivels, maar ziet wel nog één groot werkpunt.

Opstaan in topmatchen

"Lukaku? Ik twijfel er niet aan dat hij opnieuw veel zal scoren", klinkt het op Sporza. "Of hij er nu 4 meer of minder maakt, mag niet de graadmeter zijn voor zijn seizoen. Hij zal er wel moeten staan in de absolute topmatchen. Dat wordt de extra stap voor hem."