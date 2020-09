'Europese topspits gratis aangeboden bij Real Madrid'

Real Madrid heeft een wel heel erg interessante speler gratis aangeboden gekregen. Niemand minder dan Edinson Cavani zou er de back-up van Karim Benzema moeten worden.

De Uruguyaanse spits is transfervrij, nadat zijn contract bij PSG afgelopen zomer afliep. Edinson Cavani was zeven jaar actief in Frankrijk en scoorde 200 doelpunten voor de club uit Parijs. Vorig seizoen werd hij echter naar de bank verwezen. Thomas Tuchel gaat vooraan de voorkeur aan het trio Neymar, Mbappe en Di Maria, met Icardi als vaste back-up.

En dus besloten ze bij PSG het contract van Cavani niet te verlengen. Dat maakt hem nu transfervrij. Hij leek op weg naar Benfica, maar zijn hoge salariseisen deden de Portugezen twijfelen. Ook Atlétcio Madrid leek in de race, maar die gaan nu vol voor landgenoot Luis Suarez.

Cavani zou bij Real Madrid de back-up moeten worden van Karim Benzema, die momenteel nagenoeg alles speelt onder Zinedine Zidane. De Fransman heeft maar weinig vertrouwen in alternatieven Luka Jovic, Mariano Diaz en Borja Mayoral.

Real Madrid twijfelt of het wel zeven miljoen euro aan salaris overheeft voor een 33-jarige Cavani. Maar gezien het gebrek aan doelpuntenmakers bij de kampioen van Spanje, is de komst van Cavani toch zeker het overwegen waard.