Europa League: wie stoot door naar de volgende ronde?

Niet alleen Charleroi en Standard kwamen aan spelen toe in de Europa League donderdagavond. We zetten voor u de belangrijkste uitslagen op een rijtje.

Standard moet het opnemen tegen de Hongaren uit Fehervar. Ferevar won van Stade Reims na penalty's. Bij Reims stond Thomas Foket aan de aftrap maar onze landgenoot kreeg na 115 minuten zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en moest dus vroegtijdig gaan douchen.

PSV

PSV moest op bezoek bij het Sloveense Mura. Bij de rust stond PSV 1-2 voor na doelpunten van Malen en Mauro Junior. In de tweede helft scoorde Malen opnieuw en ook Gakpo kon tweemaal scoren waardoor de Nederlanders makkelijk met 1-5 konden winnen.

Celtic

Bij Celtic spelen geen Belgen maar de Schotten blijven een belangrijke naam in het Europese voetbal. Ze moesten richting Letland om zich te kwalificeren voor de volgende ronde van de Europa League-kwalificatie. Celtic haalde het heel nipt na een doelpunt van Elynounoussi in de 90e minuut.

Galatasaray

Hetgeen voor Celtic geldt, geldt ook voor Galatasaray. Bij de Turken stond bovendien enfant terrible Mbaye Diagne aan de aftrap tegen het Kroatische Hajduk Split.. De spits kwam niet tot scoren, Ryan Babel wel. Ook Belhanda scoorde waardoor Galatasaray met 2-0 kon winnen.

Tottenham

Tottenham moest tegen het Noord-Macedonische Fk Shkendija opdraven. Met een elftal dat sterk op een A-elftal leek, had Tottenham het knap lastig in het eerste uur. Want na een doelpunt van Lamela maakte Shkendija gelijk in de 55e minuut. In de laatste twintig minuten zorgden Son en Kane voor de verlossing en de 1-3 overwinning.

AC Milan

Geen Ibrahimovic bij AC Milan vanwege een coronabesmetting. Maar Alexis Saelemaekers kwam wel aan de aftrap. Al was het Calhanoglu die met de eer ging lopen tegen het Noorse Bodo/Glimt. Met twee doelpunten en een assist loodst hij de Milanezen met 3-2 voorbij de Noren.

Rangers

Bij de Glasgow Rangers kwam ex-Genkie Ianis Hagi aan de aftrap op bezoek bij Willem II. De Nederlanders waren een maatje te klein voor de Schotten. Het werd 0-4, Hagi kwam niet tot scoren.