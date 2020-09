Real Madrid en Real Betis maken er een aangename wedstrijd van, VAR redt Madrid

Real Madrid heeft haar eerste zege van het seizoen geboekt. In een aangename wedstrijd was het te sterk voor Real Betis.

Geen Eden Hazard in de selectie bij Real Madrid, maar Zinedine Zidane koos deze keer voor geen vleugelspelers. Luka Jovic mocht nog eens in de basis beginnen.

De wedstrijd ging goed op en neer en Real Madrid begon het sterkste. Zij kwamen na een kwartier dan ook op voorsprong via Fede Valverde. Nadien gaf Real Madrid de controle uit handen en nog voor de rust kwam Real Betis al op voorsprong.

Eerst was er nog maar eens een wereldsave nodig van Thibaut Courtois om Sanabria van een doelpunt te houden, maar op de pogingen van Mandi en Carvalho had onze nationale doelman geen verhaal.

Real Madrid kwam wel sterker uit de kleedkamer en het kwam weer op gelijke hoogte via een owngoal van Emerson. Dat het de Braziliaan zijn avond niet zou worden bleek iets later in de tweede helft. Na een lichte duw in de rug van de doorgebroken Jovic kreeg hij rood te zien.

Uiteindelijk zou Sergio Ramos de zege over de streep trekken met een penalty, na een discutabele fase. Het was Marc Bartra die ongelukkig de bal met de arm beroerde en de penalty veroorzaakte.