🎥 Nieuwe Chelsea-kapitein gaat pijnlijk in de fout tegen West Brom

Het Premier League-debuut van Thiago Silva zal er voor hem een zijn om snel te vergeten. De Braziliaan ging na 24 minuten voetballen in de fout en bezorgde West Brom-aanvaller Robinson een eenvoudig doelpunt.

Thiago Silva kreeg ook meteen de kapiteinsband van coach Frank Lampard. Maar die verantwoordelijkheid zorgde er niet voor dat Silva een feilloze wedstrijd speelde.

Op Twitter wordt er meteen de vergelijking gemaakt met de uitschuiver van Steven Gerrard in de titelwedstrijd in 2014.

Het is een pijnlijke avond voor Chelsea in West Bromwich Albion. Bij de rust staan The Blues al 3-0 achter bij de promovendus.