Eden Hazard is terug! Rode Duivel zit in selectie Real Madrid

Eden Hazard is helemaal terug. Real Madrid neemt het morgen in de Spaanse competitie op tegen Real Valladolid en de Rode Duivel zit in de selectie. Ook Thibaut Courtois is uiteraard van de partij.

Morgenavond neemt Real Madrid het op tegen Real Valladolid. Wie er voor de eerste keer dit seizoen bij is, is Eden Hazard. Hij kreeg dit seizoen nog geen speelminuten door een enkelblessure. Ook het voorbije seizoen kwam hij niet veel in actie door een lastige blessure.

Nu hopen Eden Hazard en Real Madrid uiteraard dat deze blessure verleden tijd is. Het is echter nog niet duidelijk of de Rode Duivel morgen ook daadwerkelijk minuten zal krijgen in de wedstrijd tegen Real Valladolid, maar een plaats in de selectie is een eerste stap in de goede richting.