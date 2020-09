Gaat Marc Wilmots zijn ex-club trainen? "Al veel berichtjes gekregen van fans"

De trainer van Schalke 04 werd na een desastreuze competitiestart aan de kant geschoven en dan duurt het niet lang of de naam van Marc Wilmots wordt genoemd in het lijstje van kandidaat-opvolgers.

Als speler kende Marc Wilmots mooie tijden bij Schalke 04 en in het verleden was hij al dicht bij het hoofdtrainerschap bij zijn ex-club. Bovendien is hij beschikbaar sinds zijn vertrek als bondscoach van Iran.

Geen commentaar

Het is dus niet onlogisch dat hij genoemd wordt als een van de kandidaat-opvolgers van David Wagner. "Uit respect voor hem ga ik daar niets over zeggen", liet de voormalige bondscoach van de Rode Duivels optekenen in het Duitse Weser-Kurier.

"Maar ik heb wel heel wat berichtjes ontvangen van fans van Schalke en dat doet me toch heel veel deugd", voegde Wilmots er nog aan toe.