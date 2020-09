Rajda Nainggolan kan niet in actie komen in tweede competitiewedstrijd van Inter

Na zijn prima invalbeurt tegen Fiorentina hoopte Radja Nainggolan ongetwijfeld op meer speelgelegenheid komende weekend. Dat gaat er echter niet van komen.

Inter begon zijn seizoen vorige zaterdag tegen Fiorentina. Radja Nainggolan kwam er op in het laatste kwartier en hielp Inter een 2-3-achterstand omzetten in een 4-3-overwinning. Hij was zeker graag woensdagavond op dit elan verder gegaan tegen Benevento.

Die kans zal hij niet krijgen. De voormalige Rode Duivel is immers ziek. Hij heeft last van keelpijn. Inter Milaan heeft ondertussen bevestigd dat Nainggolan tegen Benevento geen deel zal uitmaken van de selectie.