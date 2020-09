Manchester United waagt ook poging bij steraanvaller PSG

Edinson Cavani is een transfervrije speler nadat zijn contract bij PSG afliep.

Ondertussen werd de aanvaller al aan een transfer gelinkt bij Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus en Benfica, maar vooralsnog zit de Uruguayaan zonder club.

Nu zou Manchester United een poging willen wagen om de 33-jarige prijsschutter aan te trekken. Bij Manchester United zijn ze nog steeds op zoek naar een extra aanvaller nadat pogingen om Sancho of Bale weg te plukken mislukten.

De vraag is nog maar of Manchester United dan wel bereid is om het jaarsalaris van acht miljoen euro te betalen. Cavani is er tenslotte toch ook alweer 33.