Commotie rond niet-selectie Standard-talent bij beloften, Mathijssen legt uit: "Heb drie andere opties op die positie"

Er was woensdag wel wat te doen rond de beloftenselectie van Jacky Mathijssen. Veel fans - vooral van Standard natuurlijk - begrepen niet waarom Nicolas Raskin niet werd opgeroepen. De 19-jarige middenvelder wierp zich immers op als sterkhouder bij de Rouches.

Jacky Mathijssen liet de beloftevolle middenvelder thuis voor de matchen tegen Wales en Moldavië. Hij speelde wel bijna alles bij Standard op hoog niveau. Maar Mathijssen vraagt om geduld. "Ik ken hem heel goed, nog van bij de U19", aldus Mathijssen. "Ik ben heel blij voor hem dat hij nu staat waar hij staat, want hij heeft het moeilijk gehad."

"Uiteraard volgen we hem en zien we ook zijn prestaties. Maar momenteel heb ik voor zijn positie Orel Mangala (Stuttgart), Daouda Peeters (Juventus) en Sambi Lokonga (Anderlecht). Raskin moet niet wanhopen. Voor de volgende lichting is hij klaar. Laat hem nu maar nog wat zijn ding doen bij Standard en zich daarop concentreren."

Voor de toekomst lijkt Raskin wel een zekere keuze te worden bij de Belgische beloften. Voor Lokonga, Mangala en Peeters is het immers hun laatste jaar dat ze in aanmerking komen voor de beloftenselectie.