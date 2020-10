PSG laat de netten liefst zes keer trillen, Neymar steelt het meest de show

Met een voor PSG amusante avond is de Franse voetbalspeeldag op gang gebracht. Neymar in het bijzonder was aan het feest: de Braziliaan scoorde als enige meer dan één keer. In totaal vonden de Parijzenaars zes keer de weg naar doel.

Tegenstander was Angers, dat de vorige weken overwinningen en nederlagen afwisselde, maar toch op een verdienstelijke achtste plek stond in de Ligue 1. Met negen punten, evenveel als Paris Saint-Germain trouwens. In Parijs werd Angers echter met beide voeten op de grond gezet. Alessandro Florenzi had nog geen zeven minuten nodig om de score te openen. Neymar had tien minuten voor de pauze zijn eerste treffer beet. De man die niet vies is van een beetje controverse scoorde kort na rust een tweede maal. Zo hing Angers ook al KO in de touwen. Ook Mbappé scoort Ismaël Traoré kwam voor de bezoekers wel op het scorebord, maar vervolgens breidden Julian Draxler en Idrissa Gueye het verschil weer uit. Kylian Mbappé moest natuurlijk ook nog zijn doelpuntje meepikken, dat gebeurde in het slot. Eindstand: 6-1 en zo nadert PSG voorlopig tot op één punt van leider Rennes.