'Bom barst in kleedkamer Manchester United tijdens rust, kapitein Harry Maguire krijgt de volle laag'

Volgens verschillende Engelse bronnen zou tijdens de rust de bom gebarsten zijn. Sterspeler Bruno Fernandes was niet te spreken over de prestaties van kapitein Harry Maguire, de duurste verdediger ter wereld.

Fernandes zou hebben geschreeuwd dat Maguire het Manchester United-shirt niet waardig is. De Portugees was woedend, nadat de United-verdediging erop los klungelde. Fernandes werd met de rust gewisseld, mogelijk omdat er dus een clash ontstaan was.

Harry Maguire was één van de verdedigers die niet thuisgaf. Vooral bij het doelpunt van Ndombele ging Maguire flink aan het klungelen. Eerst kopt hij de bal pardoes in het gezicht van collega-verdediger Eric Bailly, nadien belet hij zijn eigen ploegmaat Luke Shaw van het ontzetten van de bal, door hem neer te trekken. Ndombele profiteerde van de onhandige acties van Maguire.

I will never stop laughing at Maguire pulling down his own teammate when Shaw was about to clear the ballpic.twitter.com/4WnjPNjpck