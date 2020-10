Vanaken blikt terug op zijn woelige transferweek: "Als ik echt had willen gaan, had ik het vuil moeten spelen"

Hans Vanaken beleeft een fantastische week: contractverlenging, gewonnen van Anderlecht en dan nog naar de Rode Duivels. Over het waarom dat hij bij blauw-zwart bleef, wou hij toch nog enkele vragen beantwoorden.

"Daar is een tijdje over nagedacht", zei hij. "Er zijn een aantal factoren die je naast elkaar legt. Je weegt het positieve tegen het negatieve af. Club heeft ook een serieuze inspanning gedaan en dat wordt geapprecieerd. Het voelde niet aan als een perfecte of logische stap om nu naar West Ham te gaan."

Maar heeft Club niet gewoon pertinent geweigerd om je te laten vertrekken?

"Het klopt dat er een bod geweigerd is door Club, dat is ook zo gecommuniceerd. Club heeft me daarop een heel mooi voorstel gedaan en dat heb ik geapprecieerd. Als ik echt had willen gaan, had ik het vuiler moeten spelen. Maar zo zit ik niet in elkaar."

Had je dan niet graag gegaan?

"Misschien wel. Als Club het bod geaccepteerd had, zou ik wel erover nagedacht hebben. Maar het is niet zo dat ik dan sowieso gegaan was."

Zit je dan over vijf jaar nog bij Club?

"Goh, je weet nooit wat er nog gaat gebeuren. Vijf jaar is ook een hele tijd. Maar zoals ik me nu voel, zit die kans er zeker in."

Je hebt er ook zekerheid over speeltijd.

"Dat speelt ook mee. Het is leuk om daar quasi zekerheid over te hebben. En voor mij is het ook belangrijk om voor de prijzen te spelen."

Intussen kan je nog een EK spelen... Wat moet je doen om er bij te zijn?

"Gewoon presteren bij Club en proberen mijn niveau nog op te krikken. Er kan nog zoveel gebeuren op een jaar. Eén match zal denk ik niet het verschil maken om te beslissen over een EK-selectie."