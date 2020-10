Ploegmaat Dries Mertens moet vertrekwens bekopen met maandenlang tribunezitten

Wekenlang van de daken schreeuwen dat je weg wil, maar niemand die je komt halen. Dat kan wel eens ernstige gevolgen hebben.

Vraag dat maar aan Arkadiusz Milik. De ploegmaat van Dries Mertens gaf al langer aan dat hij voor zichzelf geen toekomst meer zag bij Napoli. Hij moest en zou de nieuwe aanvaller worden van Juventus.

Er was zelfs al een akkoord tussen Milik en Juventus. Maar uiteindelijk bleef de transfer maar aanslepen en Juventus koos voor oude bekende Alvaro Morata. Daardoor ging ook Edin Dzeko niet richting Juventus en haakt ook die andere geïnteresseerde club, AS Roma, af.

En dus zit Milik nog steeds in Napoli en het zal dan ook bij zitten blijven. Milik is niet ingeschreven voor de Serie A of Europa League en mag de komende maanden dus in de tribune postvatten. De Poolse spits mag individueel trainen.