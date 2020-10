Unieke kans voor Duitsland om de rug te rechten

In de Nations League was het voorlopig nog niet genieten voor Duitsland. Dan maar in een oefenwedstrijd de rug rechten?

Het WK in Rusland werd een enorme ontgoocheling, daarna werd naar de jeugd gekeken om door te selecteren. En die moeten het nu gaan doen richting EK 2021 en ook in de Nations League, al liep het daar nog niet te vlot met gelijke spelen tegen Spanje en ook Zwitserland. En dus is het tijd om de rug te rechten tegen Turkije. Turkije van zijn kant werd tweede in een groep met Frankrijk en mag zo ook naar het EK. In de Nations League verloren ze van Hongarije met het kleinste verschil en een gelijkspel tegen Servië (0-0). Het wordt ook wat uitkijken naar de spelers van Lille deze wedstrijd: Celik, Yazici et Yilmaz. Kunnen zij iets laten zien tegen de Duitsers?