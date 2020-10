Capaciteit voor interland verlaagd: "Iedereen moet steentje bijdragen"

Tegen Ivoorkust zijn er niet langer 11.00 toeschouwers welkom zoals eerst werd aangegeven. Dat cijfer werd teruggeschroefd naar 7.000 stuks

Toen er zo'n 6.500 tickets de deur uit waren voor de oefeninterland van de Rode Duivels tegen Ivoorkust is er beslist om het plafond van 11.000 tickets te verlagen naar 7.000 stuks. De beslissing kadert in de verstrengde coronamaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

"We wilden nog eens benadrukken dat iedereen een steentje moet bijdragen in deze moeilijke periode", liet Benoit Hellings, Brussels Schepen van Sport, optekenen in le Soir.