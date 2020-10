Zlatan Ibrahimovic heeft opnieuw positief getest op het coronavirus

Het zal nog even duren voor AC Milan opnieuw op Zlatan Ibrahimovic gaat kunnen rekenen. De Zweed ligt er al even uit door een positieve coronatest, maar ook zijn laatste test was positief.

Toen Zlatan Ibrahimovic voor het eerst positief had getest op het coronavirus, kon de Zweed er nog mee lachen, want hij zei dat Covid-19 hem durfde uit te dagen en dat het "een slecht idee" was. Volgens Corriere dello sport is Ibrahimovic er echter nog steeds niet van verlost.

AC Milan zal het dus nog een tijdje zonder de sterke spits moeten doen, want Zlatan Ibrahimovic moet nog even in quarantaine tot hij opnieuw een negatieve coronatest heeft afgelegd.