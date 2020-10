Lijst van 60 grootste talent bevat naast twee Belgen ook sensatie uit Nederland, wonderkind uit Frankrijk en opvolger Kaka bij Real Madrid: Pipi

Gisteren geraakte bekend dat Luca Oyen en Ardy Mfundu opgenomen waren in de lijst met de 60 grootste talenten geboren in 2003. Maar nog enkele mooie namen maken de lijst.

Zoals u gisteren HIER al kon lezen, werden Luca Oyen en Ardy Mfundo door The Guardian, een Britse kwaliteitskrant, opgenomen in de lijst met de 60 grootste talenten wereldwijd geboren in 2003.

Maar naast de twee Belgen staan er nog enkele mooie namen in dat lijstje. Zo is de bekendste misschien wel Xavi Simons, zoon van oud-voetballer Regilio Simons. De technisch begaafde middenvelder stond jarenlang gekend als een geweldig talent in de jeugd van Barcelona, maar koos vorige zomer voor PSG. Hij verdient daar jaarlijks naar verluidt een miljoen euro. Simons heeft ook al 2,6 miljoen volgers op Instagram en heeft een sponsorcontract bij Nike. Zijn debuut maken voor PSG deed hij nog niet.

Een andere Nederlander die opgenomen is in de lijst is Naci Ünuvar. De creatieve middenvelder met Turkse roots wordt als één van de grootste talenten gezien die Ajax de laatste jaren heeft voortgebracht. Unuvar mocht al vijftien minuten opdraven bij het grote Ajax en scoorde naar goede gewoonte bij zijn debuut.

Verder willen we u Rayan Cherki en Florian Wirtz ook niet onthouden. Beide spelers deden al wat ervaring op bij de eerste ploegen van respectievelijk Olympique Lyon en Bayer Leverküsen. Cherki kwam al tot 19 wedstrijden voor Lyon en scoorde daarin drie keer. De Fransman is een waar wonderkind en ook Florian Wirtz maakt indruk in Duitsland. Wirtz scoorde ook al twee keer in dertien wedstrijden en heeft een marktwaarde van 10 miljoen euro.

Sommige spelers vallen vooral op door hun naam. Wat dacht u van Takehiro Nakai, de Japanse aanvallende middenvelder van Real Madrid. Die heeft als bijnaam Pipi, wat wel voor hilariteit zorgt gezien het verleden van ene Kaka bij dezelfde club.

Ook Kluiverth Aguilar werd in de lijst opgenomen en u raadt het goed, de Peruviaan is vernoemd naar de Nederlandse spits. De volledige lijst bekijkt u het best HIER.